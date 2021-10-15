36 ثانية تلخص حجم الإنجاز لترميم آثار حريق مهرجان الجونة «فيديو»

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي فيديو لا يتعدى الـ 36 ثانية، موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» يوضح مدى الجهود التي وصل إليها المسرح بعد الحريق الهائل الذي تعرض له.

نجيب ساويرس عن حريق الجونة: كنا مرعوبين

«كانوا مرعوبين»، بهذه الكلمات تحدث رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن كواليس استقباله لخبر الحريق الذي اندلع قبل ساعات من افتتاح مهرجان الجونة، مؤكدا في تصريحات تليفزيونية أنه بعد أن وجد الواجهة فقط التي تعرضت لحريق شديد، وبفضل الله ثم العمل تم إنجاز كل المطلوب في أقل من 24 ساعة فقط.

وأضاف «ساويرس»: «بحمد ربنا إن محدش اتصاب، وهذا كان كل همي منذ البداية، وأي خسائر خدت الشر وراحت، وأهم شيء أن المهرجان قد انطلق في موعده الأساسي».

وأشار إلى أن التحدي الأول الذي مر به المهرجان هو انتشار فيروس كورونا في العالم، لكنهم تحدوا ذلك وأقاموا دورات المهرجان السابقة، مما أدى تقليد المهرجانات الأخرى.

نجوم حفل افتتاح مهرجان الجونة

حضر حفل الافتتاح عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وإلهام شاهين وليلى علوى ومحمد رمضان وأحمد السقا وآسر ياسين وجومانا مراد وريهام عبد الغفور وسمية الخشاب وناهد السباعي ودينا الشربيني.

وقدم الحفل الإعلامية ناردين فرج، وتم تسليم الفنان أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي، حيث سلمته الجائزة الفنانة هند صبري، وكذلك التكريم الذي أهداه للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز ولزوجته مها الصغير ولوالدته وللمهندس أنسي ساويرس ووالده .

وتستمر فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.