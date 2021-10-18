7 معلومات عن تطوير منطقة المعمورة ومحيطها بالإسكندرية

حالة من السعادة تنتاب سكان مدينة الإسكندرية، بعد الإعلان عن تطوير منطقة المعمورة البلد، في نطاق حي المنتزة ثاني، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليون يورو، بمنحة من الاتحاد الأوروبي، الذي بدوره سيرفع كفاءة تلك المنطقة والمناطق المحيطة بها.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، 7 معلومات عن تطوير منطقة المعمورة والأماكن المحيطة بها في الإسكندرية، والمقرر الانتهاء منها خلال العام المقبل، ما يعني أن العمل على تلك المشروعات يبدأ العمل بها هذه الأيام.

تطوير ورفع كفاءة المعمورة البلد والمناطق المحيطة

- تم تحديد منطقة المعمورة البلد والمناطق المحيطة بها للتطوير بمساحة 407.8 فدان بنطاق حي المنتزة ثاني كنقطة بداية لانطلاق مشروع تطوير منطقة المعمورة البلد.

- يتضمن المشروع رصف المساحة الغربية من المنطقة ذات الأولوية الأولى، مثل منطقة حوض الطماطم، ورفع كفاءة وإعادة رصف بالكامل لطريق «طوسون - أبي قير»، بطول 1400 متر، وعرض 15 متراً.

5 مشاريع لتطوير منطقة المعمورة البلد في الإسكندرية

- مشروع إحلال وتجديد خط تغذية مياه الشرب قطر 300 مم بخط تغذية مياه شرب جديد قطر 300 مم من الزهر المرن.

- مشروع إحلال وتجديد خطوط تغذية مياه الشرب أقطار 300 و350 مم، بخط تغذية مياه شرب جديد قطر 500 مم من الزهر المرن.

- مشروع إنشاء مبني إعدادي جديد 9 فصول في مدرسة «الشهيد محمد رمضان» الثانوية، وأعمال صيانة بمباني المدرسة القائمة، تشمل دهانات داخلية، وبياض واجهات، وأعمال رفع كفاءة دورات المياه.

- مشروع إنشاء مبنى جديد دورين لغرف المرضى، بعد إزالة مبنى الدور الأرضي بمستشفى أبي قير العام.

- مشروع تطوير مركز شباب المعمورة.

كما أن المشروع لم يشمل تطوير البنية التحتية فقط في المناطق العشوائية، وإنما تم التركيز على تحسين الظروف المعيشية فيها.