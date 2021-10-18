عمرو ياسين عن أزياء الفنانات في مهرجان الجونة: اختلاف ثقافات

قال عمرو محمود ياسين اليوم، فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لمهرجان الجونة بسبب بعض الإطلالات الجريئة: «مصر فيها 100 مليون مواطن، وبالتالي تشهد اختلافات عدة في الثقافات والمستويات الاجتماعية والثقافية، والقيم؛ فهناك مواطنون متحفظون وآخرون أكثر تحررًا، كل واحد بيعيش حياته وفقا لما يتراءى له بالشكل المناسب له طالما لا يتجاوز القانون أو قيم معينة».

البعض يصر على إظهار الجوانب السلبية فقط

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»: «مقدرش أقول لأي إنسان لمجرد إنه فنان لازم يبقى شبه الناس بالضبط، وكل إنسان مسؤول عن تحمل مسؤولية النهج الذي انتهجه لنفسه، ومقدرش أقول للناس لازم تتصرفوا بالشكل الفلاني».

وأشار «ياسين» إلى أن البعض مصر على إظهار كل ما هو سلبي في الفنانين، فحصر مهرجان الجونة في بعض الأمور رغم تنظيم ندوات ثقافية وعروض فنية: «أي خبر لأي فنان الناس بقت تدخل تشتم».

اعتذار عمرو ياسين عن المشاركة في مهرجان الجونة

وأكد المؤلف عمرو محمود ياسين، أنه اعتذر عن المشاركة في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، لسببين؛ أولهما أن موعد الاحتفال كان في نفس اليوم الذي شهد الذكرى السنوية الأولى لوفاة والده الفنان محمود ياسين، كما أنه مشغول بتحضيرات الموسم الرابع من مسلسل نصيبي وقسمتك.

وأضاف أن والده أوصاه بالإخلاص في كل شيء، وفي المقدمة، العمل، لذلك يحاول أن يكون مؤمنا بكل ما يكتبه ومخلصا له.