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فرق للتدخل السريع تشارك في حملات نظافة بالأقصر استعدادا لحفل «الكباش»

كتب:

أماني خيري
02:00 م | الخميس 21 أكتوبر 2021
حملات نظافة بالأقصر

حملات نظافة بالأقصر

تابع  العميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، في جولة ميدانية أجراها اليوم، بنطاق المدينة، أعمال النظافة بالطرق الرئيسية ومداخل المدينة، فضلًا عن منطقة حي شمال، في إطار إنهاء تطوير جميع المناطق والشوارع بهدف إظهار المحافظة بالمظهر اللائق، واستعدادًا للموسم السياحي الشتوي الجديد فضلًا عن حفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني.

رفع كفاءة جميع الأحياء

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لجميع رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام برفع كفاءة النظافة بجميع الأحياء.

رافقه في جولته الميدانية كلًا من عبد الحميد الكيلاني مدير إدارة التفتيش المالي والإداري وكذلك أعضاء التفتيش ومسؤول القطاع ومشرفى قطاع النظافة بحى شمال التابع لنطاق مدينة الأقصر .

فرق تدخل سريع تشارك في النظافة

وفي تصريحات صحفية، أوضح العميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، إنه تم التنسيق مع فرق التدخل السريع للمشاركة فى أعمال النظافة التي تتم داخل المحافظة، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة ورفع الاتربة أولا بأول، مع ضرورة التأكيد على نظافة الجزر الوسطى في الحي باستخدام الشوكة الحديدية، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر أمام الزوار من السياح ومواطنيها استعداد لإفتتاح طريق الكباش الفرعوني نوفمبر المقبل.

ويتضمن حفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني، تنظيم عروض فنية واستعراضية بمشاركة 400 شاب وفتاة من أبناء محافظة الأقصر والمراكز الشبابية المختلفة، كما يتضمن تنظيم عروض للمراكب النيلية واللانشات.

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