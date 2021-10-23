اختيار «إبراهيم الشربيني» ضمن أكثر 2% من العلماء المؤثرين بالعالم

اختار تصنيف «ستانفورد الأمريكي» الدكتور إبراهيم محمد الشربيني، أستاذ والمدير المؤسس لبرامج أقسام علوم النانو، أحد الرعيل الأول لمؤسسي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، في قائمة أكثر 2% من العلماء المؤثرين على مستوى العالم، ويصدر التصنيف الذي نشرته دار النشر الدولية السيفير، سنوياً طبقاً لدراسة يجريها علماء من جامعة «ستانفورد» العريقة، ويعُرف في الوسط الأكاديمي باسم «تصنيف ستانفورد»، ويعمل على عدة عوامل، أهمها قوة النشر العلمي الدولي، وعدد الاستشهادات العلمية بالأبحاث، والمشاركة في مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية في المجلات الرصينة.

قائمة أكثر 2% من العلماء المؤثرين على مستوى العالم

جاء تصنيف الدكتور إبراهيم محمد الشربيني، ضمن قائمة أكثر 2% من العلماء المؤثرين على مستوى العالم، بالتزامن مع صدور قرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 145، باختياره عضواً بمجلس سياسات التعليم والبحث العلمي.

وتولى الدكتور إبراهيم محمد الشربيني العديد من المناصب العلمية، منها نائب رئيس اللجنة الوطنية لعلوم المواد الجديدة والمتقدمة، وعضو الشبكة الوطنية لتكنولوجيا النانو، وعضو اللجنة الوطنية لبحوث وتطوير الدواء.

130 بحثا تطبيقيا للدكتور إبراهيم الشربيني

وحصل الدكتور إبراهيم الشربيني علي بكالوريوس العلوم في الكيمياء وكان الأول على دفعة مع مرتبة الشرف عام 1994 من جامعة المنصورة، ثم درجة الماجستير في كيمياء البلمرات عام 1999 من جامعة المنصورة، لينال بعد درجة الدكتوراه في التوصيل الدوائي الذكي باستخدام الحاملات النانونية وذلك من خلال منحة كاملة من جامعة ماسي – نيوزيلاندا – عام 2006، وحصل علي الزمالة من جامعتي نيو ميكسيكون وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية

ويمتلك الدكتور إبراهيم الشربيني الكثير من الخبرة العلمية والبحثية فأجري أكثر من 130 بحث تطبيقي منشورة بدوريات علمية عالمية ذات معامل تأثير مرتفع، كما أنه له عدد كبير من المشاركة في المؤتمرات الدولية بأكثر من 160 ورقة بحثية والتي عقدت عالميا بدول مختلفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا وألمانيا و سويسرا ونيوزيلندا وماليزيا و فرنسا واستراليا والهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن واليابان وإسبانيا و والبرتغال وسلطنة عمان وتونس وغيرهم.

21 براءة اختراع وإشراف على 80 رسالة ماجستير ودكتوراه

وحصل «الشربيني» على 21 براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وأوروبا ومصر، ويظهر تأثير براءات الاختراع هذه جليا من خلال الشراكات مع الصناعات المختلفة، وشارك في إدارة فريق من الباحثين، بالإضافة إلى إشرافه على 80 من طلبة الماجستير والدكتوراه بمدينة زويل ومختلف الجامعات المصرية.