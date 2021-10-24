«أحمد» مهندس طول الأسبوع والجمعة بائع عرقسوس: أهم حاجة رضا أبويا وأمي

يعمل طوال الأسبوع مهندسا في إحدي الشركات الخاصة بالقاهرة، ولكنه يعود لقريته «شنوان» بمحافظة المنوفية يوم الخميس من كل أسبوع ليجهز مع أسرته المشروبات التي يتجول لبيعها على عربته يوم الجمعة، وهي المهنة التي ورثها عن جده وعمل بها والده الذي هو في الأساس مدرسا، ويظهر في جولته الأسبوعية محبوبا وسط الأهالي، خاصة الأطفال الذين يتجمعون حوله في حب وسعادة لشراء العرقسوس والتمر والسوبيا.

أحمد: سعيد أني مهندس وبياع عرقسوس ووالدتي بتساعدني

«سعيد بشغلي، ووالدي علمني متكسفش من الشغل مهما كان، والحمد الله طول أيام الأسبوع شغال في الشركة، ولما بنزل قريتي شنوان بشتغل بياع عرقسوس ودي حاجة متعبنيش، والحمد لله أنا محبوب بين جميع أهالي القرية»، بهذه الكلمات بدأ المهندس أحمد الشحات حديثه لـ «الوطن»، مؤكدا أن والدته تساعده على إعداد العرقسوس قبلها بيوم، ويقوم هو بالتجول بالعربة لبيع المشروبات في شوارع قريته.

المهندس أحمد: سعادة الأطفال بتشجعني على العمل

وأضاف المهندس أحمد الشحات بائع العرقسوس، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن العمل يكون يوم الجمعة منذ الصباح وحتى غروب الشمس، مؤكدا أن ما يجعله سعيدا في عمله أثناء التجول بعربته لبيع المشروبات هو حب الأطفال وأهالي القرية له، قائلا «بشوف السعادة على وشوش الأطفال وهما بيشتروا مني ودي أهم حاجة بتحسسني بنجاحي وكفاحي».

اللي مش معاه فلوس بيشرب برضه

وأوضح المهندس أحمد، أنه بعد تداول قصته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجد دعما كبيرا من المواطنين الذين شجعوه على العمل وكسب الرزق الحلال، موضحا أن من لا يملك ثمن شراء العرقسوس يشرب مجانا دون أي خجل، مشددا على أن كل ما يتمناه في حياته هو رضى والده ووالدته عنه.