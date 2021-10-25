23 أستاذا بجامعة المنصورة ضمن قائمة أفضل علماء العالم

صدرت دراسة أعدها أساتذة من جامعة ستانفورد، كبرى الجامعات الأمريكية، تضمنت أسماء 23 عالماً من جامعة المنصورة، ضمن قائمة بأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم، والذين يبلغ عددهم ما يقرب 185 ألف عالم من 149 دولة في 22 مجالاً علمياً رئيسياً، و176 تخصصاً فرعياً، وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنها تستند إلى قاعدة بيانات باستخدام قياسات موحدة للوصول لنتائج دقيقة وموثقة، تشمل الاستشهادات وغيرها من المعايير.

كيف يصدر تصنيف ستانفورد

ويصدر التصنيف سنويا طبقا لدراسة يجريها علماء من جامعة ستانفورد العريقة ويعُرف في الوسط الأكاديمي باسم «تصنيف ستانفورد»، والذي يعتمد علي عدة عوامل أهمها قوة النشر العلمي الدولي، وأيضا عدد الاستشهادات بالأبحاث العلمية والمشاركة في مراجعة وتحرير الابحاث العلمية في المجلات الرصينة.

أسماء العلماء الأعلى في التأثير المرجعي عن مجمل الإنتاج العلمي

1- محمد الحسيني الخولي، كلية الحاسبات والمعلومات، وعدد الأبحاث 169 بحثا

2- الدكتور حامد الموفي المشد، كلية الزراعة 59 بحثا

3- الدكتور فتح الله فتح الله بلال، كلية الصيدلة، 328 بحثا

4- الدكتور فريد عبد الرحيم بدرية، كلية الصيدلة، 159 بحثا

5- الدكتور على حسن الجمل كلية الصيدلة، 69 بحثا

6- الدكتور حسين ابراهيم الصباغ، كلية الصيدلة، 110 بحثا

7- الدكتور عبد الهادي الجيلاني كلية الطب 125 بحثا

8- الدكتور أحمد عبد الخالق عبد الرازق، كلية الطب، 178 بحثا

9- الدكتور ميساء السيد ذكي، كلية الطب، 189 بحثا

10- الدكتور أحمد عبد الرحمن شقير كلية الطب، 290 بحثا

11- الدكتور محمد أحمد غنيم، كلية الطب، 393 بحثا

12- الدكتور خالد إبراهيم سلام كلية الطب البيطري، 31 بحثا

13- الدكتور سمير حمودة صقر، كلية العلوم، 221 بحثا

14- الدكتور حمدي نبيه عجيزة، كلية العلوم، 40 بحثا

15- الدكتور عبد العزيز السيد فودة، كلية العلوم، 277 بحثا

16- الدكتور حمدي دويدار صفي الدين، كلية العلوم 96 بحثا

17- الدكتور علاء الدين الشافعي محمد، كلية العلوم، 32 بحثا

18- الدكتور أحمد السيد أبو الرجال، كلية العلوم، 103 بحثا

19- الدكتور إبراهيم عبد الحميد متولي، كلية الهندسة، 103 بحثا

20- الدكتور محمد عوض الشناوي كلية الهندسة، 113 بحثا

21- الدكتور صبحي محمد عبد القادر، كلية الهندسة، 46 بحثا

22- محمد نبيل صبري، كلية الهندسة، 46 بحثا

23- شيماء السيد السقا، كلية طب الأسنان، 45 بحثا

دخول 7 علمياء بقائمة أفضل العلماء

وبلغ عدد علماء جامعة المنصورة بالقائمة 23 عالما، منهم حديثا 7 علماء، فقد تم تسجيل 17 عالم العالم الماضي وخرج من القائمة عالم واحد فقط، كما جري ذكر اسم الدكتور حمدي عجيزة، الأستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة المنصورة، ضمن أفضل 100 عالم في مجال تخصصه علي مستوى العالم.