لو مرتبك أقل من 4000 جنيه.. اعرف ازاي تشتري شقة بفائدة 3%

يحلم عدد كبير من المواطنين، خاصة محدودي الدخل، بفرصة الحصول على شقة تمليك، ولكن الراتب الشهرى الخاص بهم، لا يمكنهم من الحصول على شقة تمليك، ليعلن البنك المركزي فى يوليو الماضي، إطلاق مبادرة التمويل العقاري رسميا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وذلك بفائدة متناقصة 3%، ونظام سداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

ووفقا لمبادرة التمويل العقاري، المعلنة من قبل البنك المركزي، يمكن لمحدودي الدخل، الحصول على شقة تمليك، بقسط شهري يصل إلى 1026 جنيها، بشرط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب: 4.5 ألف جنيه، وللأسرة: 6 آلاف جنيه.

كما أعلن البنك المركزي عن عدد من الشروط التى يجب توافرها لدى المتقدم، كى يتمكن من الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، شروط وخطوات الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، وفقا لما صدر عن البنك المركزي بشأن مبادرة التمويل العقاري.

شروط الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

تتمثل شروط الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، فى أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وبغرض السكن الدائم، ويشترط أيضا أن تكون الوحدة مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل ولا توجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية.

خطوات الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

أما خطوات الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، فهى تبدأ برحلة البحث عن الوحدة المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، ويمكن أن تكون الوحدة تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو شخص عادي.

بعد ذلك يتوجه المواطن لجهة التمويل ويمكن أن يكون بنكا أو شركة تمويل عقاري، ويحدد ثمن الوحدة السكنية من قبل المثمن العقاري بجهة التمويل، ومن ثم يتم سداد جدية حجز 10% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.​