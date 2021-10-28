ضبط نصف طن لحوم مجهولة المصدر داخل ثلاجة في الخليفة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصة جرائم الغش التجاري، حيث ضبطت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، (مسؤول عن ثلاجة لحوم دون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، لإدارته الثلاجة دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم مفرومة - دوش) مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

المضبوطات

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، عّثر بداخل الثلاجة المشار إليها على (500 كيلو لحوم مجمدة مفروم – دوش، وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.