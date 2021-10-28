مبادرة «وجودنا تحدي» توفر 100 تاكسي تجوب الإسكندرية لنقل المرضى

شهدت الإسكندرية إطلاق مبادرة تحت عنوان «وجودنا تحدي»، تمثلت في كونها مبادرة توعوية وخیریة يقوم عليها مجموعة من الشباب، بهدف توفير ومساعدة غير القادرين في كافة النواحي الطبية والمجتمعية والإنسانية والتعليمية، لعل أبرزها توفير 100 تاكسي على مستوى المحافظة، لنقل المرضى بشكل مجاني، ناهيك عن المساعدات الأخرى.

توصيل شكاوى المواطنين مع المختصين في الإسكندرية

ويقول المهندس محمد جلال، رئيس المبادرة، إنها تهدف إلى أن تكون همزة وصل بين التنفيذيين والمجتمع السكندري، بهدف مساعدة الناس، وتوصيل الشكاوي من المواطن إلى المختصين، كما تهدف إلى أن تكون حلقة وصل بين غير القادرين بالمجتمع السكندري وبعض المؤسسات والجمعيات الخيرية، لتوصيل المساعدات المادية والمعنوية.

خدمة توصيل المرضى من البيت إلى المستشفى

وأضاف «جلال»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه يتم توفير 100 سيارة من «تاكسي الخير»، لتوصيل مرضى السرطان للمستشفى مجاناً في الإسكندرية، مع شريك تلك المبادرة «عمر حسن»، كما يتم نقل اللوازم لغير القادرين، بالإضافة إلى توفير علاج مجاني، وعمل عمليات مجاني، وتوفير شيكات دم، وتوفير فساتين أفراح وكوافير لغير القادرات، فضلاً عن توفير كراسي متحركة لغير القادرين على الحركة، بالإضافة إلى عكاز للمرضى، وأطراف صناعية.

مبادرات مع أزمة فيروس كورونا

ولفت إلى أنه في وقت كورونا قد تم تعقيم بعض الأماكن الحكومية التي يتردد عليها الكثير من المواطنين مثل: «مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية الاسكان الاجتماعي، مكتب التضامن الاجتماعي بوينج، وأحياء شرق والمنتزه ثاني» بالاضافة تم توزيع شنط الوقاية من فيروس كوفيد 19 من جوانتيات و كمامات و كحول.

خدمة الشباب السكندري

وأكد أن المبادرة ساهمت في تفعيل جزء لخدمة الشباب، عبر تقديم بعض التدريبات التوعوية، من خلال «مؤسسة القادة»، والتعاون مع مؤسسات أخرى، وتقديم كورسات مجانية أو منخفضة التكاليف للشباب، وغير ذلك من البرامج التدريبية، كما تم عمل دورة تدريبية مجانية من مؤسسة «القادة»، بعنوان «تدريب على إعداد القيادة»، بحضور أكثر من 100 شخص.

كما تم تكوين «جروبات» خاصة بالوظائف المتاحة، للتسهيل على الشباب الباحثين عن فرص العمل، وتفعيل جزء تطوعي تمثل في تقديم استشارات قانونية مجانية لمن يحتاج، من خلال متطوعين من المحامين ضمن المبادرة، وتستمر المبادرة في تقديم الخدمات وتوسيع النطاق الذي تعمل عليه.