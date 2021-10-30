عرض 3 متهمين باغتصاب فتاة حتى الموت بالإسكندرية على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة بالإسكندرية عرض 3 متهمين باغتصاب فتاة حتى الموت، بمنطقة الرمل، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان هل كان المتهمون وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما قررت النيابة العامة استعجال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة المجني عليها وبيان عذريتها من عدمه.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا بالعثور على جثة فتاة في المقابر بمنطقة خورشيد بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، وبالفحص تبين وجود آثار تعذيب ودماء على ملابس الفتاة، كما تبين وجود تهتك في الجهاز التناسلي للمجني عليها.

فريق بحث يتوصل لهوية الجثة المجهولة

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لفتاة تدعى «منى»، مقيمة في عزبة المراغي بدائرة قسم شرطة المنتزة، وتبين أن أسرتها حررت محضرا بتغيبها في قسم المنتزة، وباستدعائهم تعرفوا على جثة الفتاة، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يدعى «خالد» 22 سنة عامل، كانت الفتاة على علاقة عاطفية به، وتبين أنه وراء ارتكاب الجريمة بمساعدة ابن عمته ويدعى «حمزة» وصديق للمتهم يدعى «حمدي».

ضبط المتهمين واعترافاتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف المتهم الأول بأنه كانت تربطه علاقة عاطفية بالمجني عليها ووعدها بالزواج، وأضاف أنه طلب منها الذهاب معه إلى شقته التي سوف يجهزها للزواج فيها، وعندما ذهبت معه المجني عليها فوجئت بالمتهمين الآخرين، وقام الثلاثة متهمين بمحاولة اغتصابها ولكنها رفضت وامتنعت، فقاموا بتكبيلها وتعذيبها ومنعوا عنها الأكل والشرب لمدة أسبوع حتى أصبحت بلا مقاومة وقاموا باغتصابها حتى توفيت، فألقوا بالجثة في منطقة العثور عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت عرض المتهمين على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن المخدرات، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليها لبيان سبب الوفاة والكشف عن العذرية، وصرحت بالدفن.