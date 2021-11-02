اعرف موقف رفض طلب الحجز في المرحلة الثانية من «سكن لكل المصريين 2»

مع ترقب إعلان نتيجة شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2"، يبحث عدد كبير من المواطنين من حاجزي شقق "سكن لكل المصريين 2"، عن موقف العملاء الذين لم يحالفهم الحظ، في الحصول على شقة ضمن الطرح، كي يتمكنوا من معرفة موقفهم، والخطوات التالية لإعلان النتيجة، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويتيح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إمكانية تقديم تظلم، في حالة رفض طلب الحجز، وذلك كفرصة ثانية للحصول على شقة من شقق "سكن لكل المصريين 2"، وتظهر النتيجة بعد غلق باب التظلم خلال شهر.

وفى حالة رفض الطلب في مرحلة التظلم أيضا، لعدم مطابقة الشروط، يتمكن العميل من سحب مقدم الحجز الذي قام بسداده عند التقديم، مع إمكانية التقديم مرة أخرى في مشروع لاحق من مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر.

أسباب رفض طلب حجز شقق "سكن لكل المصريين 2"

وتتمثل أسباب رفض طلب حجز شقق "سكن لكل المصريين 2"، في عدم مطابقة الشروط المنصوص عليها داخل كراسة الشروط، بالإضافة إلى امتلاك فيزا المشتريات حيث تتسبب في تعليق طلب التخصيص في شقق الإسكان الاجتماعي، إذ تعتبرها البنوك مديونية على العميل.

كما أنه من خلال الاستعلام الميداني يمكن أن يكون المتقدم بلا عمل، وهذا يعرض طلب التخصيص للإلغاء، وتخصيص شقق الإسكان الاجتماعي لا يتم في حالة أن يكون المتقدم حاصلًا على قرض شخصي وما زال مستمرا.

شقق "سكن لكل المصريين 2"

تضم شقق "سكن لكل المصريين 2"، عددا كبيرا من الوحدات السكنية، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافطات المختلفة، وتعد أول مشروع سكني، يطبق عليه مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها رسميا البنك المركزي، بفائدة 3% متناقصة، وسداد يصل إلى 30 عاما.