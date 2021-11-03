مدرس يعتدي على طالب بسلاح أبيض في مدرسة سمادون بالمنوفية.. 15 غرزة

اعتدى مدرس دراسات إجتماعية بمدرسة سمادون التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، بالضرب على طالب بطريقة وحشية مستخدما «كتر»، ما أسفر عن إصابة الطالب بجرح قطعي في الوجه، وجرى نقل الطالب للمستشفى وإجراء الإسعافات الأولية له وتقطيب الجرح بـ15 غرزة.

مدرس يعتدي على طالب في المنوفية

وحرر أسرة الطالب محضرا بقسم شرطة أشمون اتهمت مدرس بالتعدي على طالب مدرسة سمادون بالمنوفية، وتم إرفاق التقرير الطبي الخاص بجرح الطالب في المحضر بعد عرضه على أطباء مستشفى منوف، وعلى الفور قام المدرس بتسليم نفسه إلى مركز شرطة أشمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدرس يضرب طالب بسلاح أبيض

وأكد مصدر أمني، لـ«الوطن»، أن مشاجرة بين الطالب المصاب وآخر داخل مدرسة سمادون بالمنوفية، دفعت المدرس إلى توبيخه، فقام الطالب بالامساك به من عنقه، فأخرج المدرس «كتر» وطعنه في وجهه، موضحا أن المدرس سلم نفسه لقسم الشرطة بعد حدوث الواقعة.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، بشأن واقعة الاعتداء على طالب بـ«كتر»، من قبل أحد المدرسين وأحدث به إصابات في الوجة عبارة عن جرح قطعي تطلب تقطيبه بـ 15 غرزة، وقام المدرس بتسليم نفسه بعد الواقعة وأقر بارتكاب الجريمة أمام ضباط المباحث، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.