«أنطونيوس» يتحدى قصر القامة في الجيم: أحلم بلقب مستر أولمبيا

قصر قامته لم يمنعه من التحدي للوصول إلى هدفه، وبناء جسم رياضي مميز، على طراز لاعبي كمال الأجسام والمصارعين، وبالرغم من صغر سنه وصعوبة التمارين التي قد تستمر لمدة ساعتين يوميا، بات حلمه يرتفع إلى أن حدد هدفه المقبل، وهو الوصول إلى بطولة «مستر أولمبيا» لذوي الاحتياجات الخاصة.

أنطونيوس: حلمي المشاركة في مستر أوليمبيا وبيج رامي مثلي الأعلى

«حلمي أوصل للعالمية وأشارك في بطولة مستر أوليمبيا لذوي الاحتياجات الخاصة، بجهز نفسي، بس محتاج دعم وزارة الشباب والرياضة علشان أقدر أكمل المشوار والحلم بتاعي»، بهذه الكلمات بدأ أنطونيوس أشرف، حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أنه يتدرب يوميا لمدة ساعتين، لبناء جسم قوي، ولتغيير وجهة النظر في قصار القامة، الذين يعانون من التنمر أثناء التعامل معهم، قائلاً: «قررت أغير الصورة الذهنية عند الناس لقصار القامة»، وأضاف: «بيج رامي مثلي الأعلى».

وتابع «أنطونيوس»، البالغ من العمر 15 عاما، أنه يتلقى دعما كبيرا من المتدربين معه في صالة «الجيم» التي يتدرب بها في محافظة المنوفية، قائلاً: «زمايلي بيساعدوني في الجيم وبيقفوا معايا»، موضحا أنه يعمل علي زيادة العضلات في جسمه من خلال التدريبات، للوصول إلى نفس «الفورمة» التي يظهر عليها غالبية لاعبي المصارعة من المحترفين.

مدرب أنطونيوس: بيشتغل على نفسه وأطالب وزارة الشباب بدعمه

من جانبه، أكد محمد الرخ، مدرب «أنطونيوس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سعيد بتدريب اللاعب، الذي وصفه بأنه «نموذج لقصار القامة»، موضحاً أن «أنطونيوس» يجتهد في التدريبات، ويعمل علي تطوير نفسه من خلال التدريبات المكثفة، مضيفا أن الجميع في «الجيم» يساعده ويشجعه منذ أول يوم تدريب له، مطالباً وزارة الشباب والرياضة بتبني «أنطونيوس» ودعمه، حتى يتمكن من تحقيق حلمه والوصول إلى العالمية.