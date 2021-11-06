إزالة عقار مائل بإمبابة يشكل خطرا على أرواح المارة

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، توجيهات عاجلة إلى حي شمال الجيزة بسرعة اتخاذ اللازم حيال حدوث ميل بالعقار رقم 6، في حارة «الهنيدي»، بمنطقة «إمبابة القديمة»، حفاظاً على حياة المارة والعقارات المجاور للعقار المائل.

إزالة عقار مائل مكون من 3 طوابق حتى سطح الأرض

وعلى الفور، بدأ حي شمال الجيزة، برئاسة السيد أشرف بكر، في إجراءات إزالة العقار المكون من ثلاثة أدوار، وهدمه حتى سطح الأرض، وتم تنفيذ إزالة العقار المائل صباح اليوم السبت، حفاظاً على سلامه المواطنين والمارة.

فك الشدة الخشبية لسقف دور مخالف بالمنيرة الغربية

كما قامت محافظة الجيزة، من خلال حي شمال، بإزالة وفك شدة خشبية لبناء حجرات أعلى عقار بمنطقة المنيرة الغربية، قبل الشروع فى صب السقف للدور المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.