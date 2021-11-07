معلومات عن «حمدي أبو صالح» أسطورة الإجرام.. «خط الصعيد الجديد»

بسجل إجرامي حافل بالقضايا ما بين قتل وإتجار في المواد المخدرة، انتهت أسطورة حمدي أبو صالح أحد أباطرة الإجرام في صعيد مصر بعدما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم، من القضاء على تشكيل عصابي شديد الخطورة في المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بأسوان.

عصابة خط الصعيد الجديد

حمدي أبو صالح أو كما يلقبه البعض بـ«خط الصعيد الجديد» كون تشكيًلا عصابيًا من 12 شخصًا وظن أن الهروب سيدوم أبد الدهر إلا أن قوات الأمن قضت على هذه المجموعة المسلحة فجر اليوم في منطقة جبلية بمحافظة أسوان.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن حمدي أبو صالح زعيم التشكيل العصابي، وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية:

ـ يدعى حمدي أبو صالح وينتمي إلى كوم أمبو التابعة لأسوان.

ـ تزعم عصابة مسلحة تمارس نشاطها في بعض محافظات الصعيد منها أسوان والبحر الأحمر، كما أنه «مسجل شقي»، وسبق اتهامه في العديد من قضايا القتل والإتجار في المخدرات كما صدرت ضده أحكام بالإعدام والمؤبد.

قتل وخطف وفرض إتاوات وبلطجة وتجارة مخدرات

ـ تخصص نشاطه الاجرامي في جرائم القتل والخطف وفرض الإتاوات والبلطجة والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة من باطن الجبل بمناطق مختلفة منها مرسى علم.

ـ تزعم مجموعة مسلحة تمارس الأعمال الإجرامية منذ سنوات، مكونة من 12 عنصرًا مسلحًا شديد الخطورة تتخذ من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بأسوان مكانًا لمزاولة أنشطتها الإجرامية.

وفجر اليوم، رصدت قوات الأمن بمحافظة أسوان بمشاركة أجهزة قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزي بمديرية الأمن والمجموعات القتالية عالية الكفاءة تحركات أفراد التشكيل العصابي.

وحاصرت قوات الأمن من خلال الأكمنة، التي أعدتها التشكيل العصابي في المنطقة الجبلية وأطلقوا النيران تجاه القوات، وبالتعامل معهم بتبادل إطلاق الرصاص أسفر عن مصرع حمدي أبو صالح زعيم التشكيل العصابي وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأسلحة الثقيلة والذخائر.