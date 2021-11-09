كيفية تشغيل كارت الشحن للعدادات مسبقة الدفع «أبو كارت».. اتبع 4 خطوات

يتساءل عدد كبير من مشتركي الكهرباء بالقطاعين المنزلي والسكني من أصحاب العدادات مسبوقة الدفع عن آلية وطرق الشحن التي وفرتها وزارة الكهرباء والطاقة لتلك النوعية من العدادات خاصة بعد توسع شركات توزيع الكهرباء في تركيب العدادات مسبوقة الدفع التي يتم شحنها عن طريق الكارت وعن المنافذ التي أعلنت عنها شركات التوزيع لخدمة المشتركين الذي بلغ عددهم على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات 10 ملايين و750 ألف.

ظهور القيمة المادية المتاحة للمشتركين التي قامو بشحنها

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، حد الإنذار للعداد مسبوق الدفع 30 جنيهاً وحد الفصل 20 جنيها للعدادات الأحادية بينما حد الإنذار 40 جنيهاً وحد الفصل 30 جنيهات للعدادات الثلاثية، لافتا إلى أنه عند شحن الكارت وإفراغ قيمته في عداد الكهرباء تظهر للمشتركين القيمة المادية المتاحة التي قام بشحنها.

تركيب الكارت بالعداد لتعود الكهرباء حتى تقوم بالشحن

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أنه توجد بعداد الكهرباء مسبق الدفع، لمبة بيان إنذار في واجهة العداد تضيء عند وصول الرصيد إلى حد الإنذار، وتضيء ثانية عند وصول الرصيد إلى حد الفصل وعندما يفصل تقوم بتركيب الكارت بالعداد فتعود الكهرباء حتى تقوم بالشحن.

آلية تشغيل كارت الشحن للعدادات مسبقة الدفع

واستعرض المصدر الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع لتشغيل كارت شحن العداد وهي كالتالي:

ظهور رسالة كارت مقبول عبر شاشة العداد

ـ إدخال كارت الشحن إلى العداد والانتظار حتى انطفاء لمبة الإنذار وظهور رسالة كارت مقبول عبر شاشة العداد وصول الرصيد للحد الأدنى وإضاءة لمبة الإنذار.

ـ شحن الكارت من الشركة قبل وصول الرصيد للحد الأدنى وإضاءة لمبة الإنذار.

ـ الاحتفاظ بالكارت لاستخدامه في عمليات الشحن القادمة.

ـ يفضل وضع كارت الشحن بالعداد قبل التوجه لمراكز الشحن.