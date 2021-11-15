تأجيل محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة في وسط البلد لجلسة 29 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم الجلاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بالضرب والتحرش بفتاة تدعى «يوستينا» بشارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد، بحضور المجني عليها وأسرتها، لجلسة 29 نوفمبر.

التحرش بفتاة بوسط البلد

وكانت المجني عليها، قد تعرضت للضرب والتحرش الجنسي على يد شاب في شارع 26 يوليو، أثناء شرائها بعض مستلزمات المنزل برفقة والدتها، ونشرت الفتاة مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تروي تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها وسط حالة من الانهيار، وحررت محضرا في قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، حيث أحالت المتهم بالتعدي على الفتاة بالضرب والتحرش إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 4220 لسنة 2021، بولاق أبو العلا.

يوستينا: أثق في القضاء المصري

وقالت الفتاة، في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنها لن تتنازل عن حقها، وتثق في نزاهة القضاء المصري، وأنه سيرد لها حقها، بعد تعرضها للضرب والسب في وسط الشارع، بالإضافة إلى التحرش بها عن طريق لمس مناطق حساسة من جسدها: «مش عايزين أي واحد يتجرأ على أي بنت ماشية في الشارع في حالها ويدي لنفسه الحق ينتهكها».