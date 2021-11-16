إزالة 385 تعديا على أملاك الدولة ببني سويف واستمرار الحملات بالمحافظة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

محافظ بني سويف: برنامج لتنفيذ حملات الإزالة

وأشار محافظ بني سويف إلى أن تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، كشن عن إزالة 385 حالة تعد حتى اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مراحل تنفيذ حملات الإزالة ضمن الموجة الثامنة عشر

يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: «سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر»، حيث بدأت المرحلة الأولى في 13 سبتمبر الماضي حتى 3 أكتوبر الماضي، أعقبها تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الماضي، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة التي يتم تنفيذها في الفترة من 6 نوفمبر إلى 26 نوفمبر الجاري، وسط تشديدات بعدم التهاون في تنفيذ الإزالات للمباني المخالفة.