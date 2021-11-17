إنهاء تركيب بوابة جديدة لمعابد الكرنك بـ«تصميم مختلف» في 10 أيام (صور)

أعلنت شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير بوابة معابد الكرنك، انتهاء أعمال التطوير بنسبة 100%، والتي تضمنت تركيب بوابة جديدة أمام المداخل الرئيسية بمنطقة الكرنك شمالي محافظة الأقصر.

وصُممت البوابة الخارجية الرئيسية لمعبد الكرنك بتصميم مختلف يعكس الهوية البصرية محافظة الأقصر السياحية، ويليق بتاريخ البلد الحضاري القديم الذي يعود تاريخه لآلاف السنين.

إنهاء تطوير بوابة الكرنك في 10 أيام

ويقول المهندس محمود عبد الملك، مهندس تنفيذي بشركة المقاولات المنفذة لأعمال التطوير بمعبد الكرنك شمال محافظة الأقصر، أن أعمال تطوير بوابة الكرنك، والذي يعد أكبر معابد محافظة الأقصر الفرعونية، 10 أيام متواصلة من العمل من خلال مهندسي وعمال الشركة، وعلى مدار 24 ساعة يوميًا، لسرعة إنجاز أعمال البوابة بالكامل.

تطوير بوابة الكرنك

وأوضح مهندس شركة المقاولات المنفذة لأعمال التطوير بمعابد الكرنك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال تطوير بوابة معابد الكرنك تضمنت إزالة البوابة القديمة مع حفر الأساسات وإزالة الأسفلت بالموقع، فضلًا عن إنشاء وتنفيذ قواعد خرسانية للأعمدة المعدنية، كما تم تنفيذ عملية تجليد الأعمدة بالخشب، وحفر الهوية البصرية لمحافظة الأقصر على الأعمدة.

مهندس الشركة أكد استمرار العمل خلال الزيارات اليومية، والتي تتضمن دخول وخروج العديد من السياح من زوار المعابد داخل المحافظة السياحية.

الجدير بالذكر، إن الشركة نفذت العديد من أعمال التطوير داخل معابد الكرنك، منها تغيير أرضيات الساحة الأمامية لمعبد الكرنك.