«الداخلية» تدعم أطفال شفاء الأورمان بالأقصر بالهدايا والألعاب

زار وفد من رجال الشرطة مديرية أمن الأقصر مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، لدعم الأطفال وتوزيع الهدايا والألعاب عليهم لإدخال البهجة والسرور في قلوبهم خلال رحلة العلاج.

وتضمنت الزيارة تنظيم جولة للوفد لتعريفهم بأحدث الأجهزة العالمية التي تم توفيرها لتخدم كل طفل للعلاج من الأورام المختلفة، وأشاد الوفد بالمستوى المميز الذي يضاهى المستشفيات العالمية فى قلب الصعيد.

توزيع هدايا وألعاب

ووزع ضباط الشرطة بمديرية أمن الأقصر، في إطار مبادرة وزارة الداخلية بدعم أطفال السرطان بالصعيد، الهدايا والألعاب على كل طفل متواجد داخل المستشفى خلال رحلة العلاج من الأورام.

كما التقط أعضاء الوفد الصور التذكارية مع الأطفال لإضفاء البهجة والسرور بينهم، وأكدوا على مواصلة الزيارات لرجال الشرطة لأطفال السرطان لدعمهم فى مسيرتهم العلاجية بصورة دورية.

المدير التنفيذي يشكر وفد «الداخلية»

وقدم محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لوفد ضباط ورجال وزارة الداخلية على تلك المبادرة التى تساعد فى دعم نفسية ومعنويات الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى شفاء الأورمان بصورة يومية، مشدداً على أن منهج مجلس إدارة المستشفى تقديم كافة أوجه الدعم لكل مريض يتلقى العلاج داخل أول صرح طبي فى علاج السرطان بالصعيد.

وأوضح أن إدارة شفاء الأورمان تحرص على تقديم كل وسائل الراحة للمرضي ومحاولة إخراجهم من الحالة النفسية التي تؤرقهم خلال رحلة العلاج عقب الإصابة بالسرطان، حيث أنه دائماً لا تمر مناسبة خاصة أو عامة إلا وتقام لها احتفالية داخل المستشفى لدعم المرضى من أبناء الصعيد.