النقل تعلن نتائج استطلاع آراء المواطنين حول فعاليات معرض «TRANS MEA2021»

أعلنت وزارة النقل، نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته هيئة تخطيط مشروعات النقل أثناء فعاليات الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي 2021 TRANS MEA، الذي أقيم في الفترة من 7: 10 نوفمبر 2021، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

75% زاروا المعرض لأول مرة

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن 75% قاموا بزيارة المعرض للمرة الأولى، أغلبهم من شباب المهندسين وطلبة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات؛ مما يؤكد حرص الجيل الجديد على استخدام التكنولوجيا ومتابعة مستجداتها الأمر، الذي يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي؛ لتحسين جودة حياة المواطنين، لافتة إلى أن أسباب المشاركة بالمعرض التي أشار إليها المشاركون في الاستطلاع تمثلت في الآتي «63% الرغبة في معرفة فرص الاستثمار في مجال النقل داخل مصر، و59% من المشاركين أشاروا إلى البحث عن معرفة الجديد في مجال النقل الذكي، بينما أشار 51% إلى معرفة المشروعات القومية التي تم إنجازها في مجال النقل، و23% رغبوا في مناقشات حول مشاكل قطاع النقل وسبل حلها».

المعرض بعث برسالة طمأنة بشن بيئة الاستثمار في مصر

وأضاف بيان الوزارة، أن 90% من المصريين والأجانب من المشاركين في استطلاع الرأي، أكدوا أن المعرض بعث برسالة طمأنة للخارج بأن بيئة الاستثمار في مصر، خاصة في مجال النقل، آمن تماما.

كما أكد الأجانب أن مثل هذه الفاعليات تعكس حالة الاستقرار السياسي والأمني، وتوفر فرص استثمار واعدة، كما أكد 90% من المشاركين في الاستطلاع نجاح وزاره النقل في ربط شبكة الطرق ببعضها البعض، و أبدى 83% من المشاركين في الاستطلاع تأكيدهم على ضرورة تكرار الاستطلاعات، التي أيدت توجه وزارة النقل في الاستماع إلى صوت المواطنين.

79% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا ضرورة التنسيق مع رجال الأعمال المصريين

وجاء في بيان وزارة النقل أن 79% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا، ضرورة تنسيق وزارة النقل مع رجال الأعمال المصريين؛ لتوفير تمويلات وتغير أساليب الإدارة في المشروعات المطلوب تنفيذها وتلاها المستثمرون الأجانب بنسبة 52% وبعدها الشركات العالميه الرائده في مجال النقل بنسبة 27%، وأخيرًا الوزارات الحكومية الأخرى بنسبة 23%.