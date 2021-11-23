«آدم» ضحية الكشك المكهرب بالفيوم يستيقظ بعد أسبوع من الغيبوبة.. صور

فرحة عارمة سيطرت على أسرة الطفل آدم إسلام، صاحب الـ 9 أعوام، بعدما فاق من الغيبوبة التي دخل فيها قبل أسبوع، إثر تعرضه للصعق الكهربائي من كشك بقالة، قام صاحبه بكهربته لمنع سرقته، ولصعق أي لص يقترب منه بالكهرباء، إلا أنّ الطفل خلال لهوه ولعبه برفقة أصدقائه بمنطقة كيمان فارس بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، حيث كان يجري وكاد أن يسقط فاستند على الكشك الذي تسبب في صعقه بالكهرباء، وأنقذته ربة منزل بعدما قامت بدفعه بعصا خشبية، ما أدى لدخوله في غيبوبة استمرت لمدة أسبوع.

سعادة أسرة «آدم» بعودته للحياة

وقال محمد ربيع عم الطفل «آدم»، إنّ والدي الطفل يشعران بفرحة عارمة وتنفسا الصعداء بعدما استيقظ من الغيبوبة، وتحسنت حالته بصورة كبيرة جداً، وجلس وتحدّث معهما ومازحهما، كما أنّه تناول الطعام والشراب، موضحاً أنّ أفراد أسرة الطفل كانوا في حالة نفسية سيئة من شدة الخوف عليه، خاصة أنّه كان قد استيقظ من الغيبوبة ودخل فيها بعد دقائق مرة أخرى، ولكن هذه المرة طمأنهم الأطباء على حالته الصحية.

مسامحة صاحب الكشك بعد شفاء آدم

وكشف عم الطفل أنّ والد آدم، قرر مسامحة صاحب الكشك والتنازل عن المحضر بعدما اطمأن على الحالة الصحية لنجله، واستيقاظه من الغيبوبة، وأكدّ أنّه لا يريد أن يؤذي أحدا، ولكنه طلب من صاحب الكشك إزالة الكهرباء منه، حتى لا تتسبب في صعق أحد آخر سواء كبيرا أو صغيرا.

تفاصيل صعق الطفل آدم بالكهرباء

تعود تفاصيل الواقعة إلى الخميس المُنقضي، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبدالفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من أسرة الطفل آدم إسلام، 9 سنوات، بتعرضه إلى الصعق بالكهرباء من كشك كهرباء قام صاحبه بكهربته لمنع سرقته.

نقل الطفل لمستشفى مصطفى حسن

وجرى نقل الطفل الذي دخل في غيبوبة إثر صعقه بالكهرباء، إلى مستشفى مصطفى حسن الجامعي للأطفال، وعقب مرور 6 أيام تحسنت حالة الطفل واستيقظ من الغيبوبة وقرر والده التنازل عن المحضر ضد صاحب الكشك.