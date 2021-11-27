منسق «حياة كريمة» بأسوان: بدأنا تجهيز 150 منزلا لاستقبال متضرري السيول

قال محمد صلاح، منسق مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة أسوان، إن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية غرب أسوان، بسبب تضررها من السيول، صباح أول أمس الخميس، أدخل البهجة والسعادة على قلوب أهالي القرية والمحافظة، كما طمأنهم بأن أوضاعهم المعيشية ستعود أفضل مما كانت عليه.

صلاح: عدد كبير من القرى تضررت من السيول

وأضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»، أن عددًا كبيرًا من القرى تضررت من السيول في مركز أسوان، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر كل الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار فيها: «تم البدء في تطوير بعض المنازل في غرب أسوان، حيث بدأنا في تجهيز 150 منزلا بمشتملاتها بالكامل، من أجهزة وفرش حتى ينتقل المتضررون إليها، ويعيشون حياة آمنة، لحين استكمال بناء المنازل، لمن يقبلون بهذا الوضع مؤقتًا، لكن البعض يرفضون النقل، وسيتم بناء منازلهم وهم موجودون فيها دون أي مشكلة».

صلاح: «حياة كريمة» تعمل في 3 مراكز

وتابع بأن مشروعات «حياة كريمة»، تعمل في 3 مراكز، هي إدفو، كوم أمبو، ونصر النوبة، بواقع 31 قرية أما و315 نجعا وكفرا، ومع توجيهات الرئيس عبد الفتاح، سيتم إدراج قرى مركز أسوان، وستمتد المبادرة للقرى المتضررة من السيول.

وأشار، إلى أن المحافظة تشهد 4 قوافل طبية يوميا في عدد كبير من القرى التي تعرضت للأضرار بجانب توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية في القرى للمتضررين والمستحقين.