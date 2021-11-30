خريج اقتصاد منزلي ينتحل صفة طبيب ويفتتح مركزا طبيا بالمنوفية

نجحت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، بالتعاون مع مديرية التموين بالمنوفية، في ضبط شخص منتحل صفة طبيب، وحاصل على بكالوريوس اقتصاد منزلي، قام بممارسة نشاط طبي داخل مركز غير مرخص للتغذية والسمنة والنحافة، مقابل مبالغ مالية بمركز أشمون، حيث تم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

الحملة لضبط المخالفين

وقالت مديرية الصحة بالمنوفية، في بيان لها، إنه في إطار اهتمام الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وحرصًا من إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، مديرة إدارة العلاج الحر بالمديرية، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بقيادة الدكتور هاني شمس الدين، ومديرية التموين علي متابعة سلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضبط السوق الطبي من منتحلي صفة طبيب.

تفاصيل ضبط الطبيب المزيف

وأضاف بيان مديرية الصحة أنه تم ضبط شخص منتحل صفة طبيب، وحاصل على بكالوريوس اقتصاد منزلي، يقوم بممارسة نشاط طبي داخل مركز غير مرخص للتغذية والسمنة والنحافة، مقابل مبالغ مالية تم تحريزها، ووجدت كميات كبيرة من الأعشاب والتركيبات الدوائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة تم تحريزها بمعرفة التفتيش الصيدلي، وتم تحرير محضر شرطة رقم 31173 جنح أشمون.

وتابع البيان: «تشكلت اللجنة مكونة من فريق العلاج الحر والتفتيش الصيدلي والتموين، وهم الدكتورة إيمان رمضان والدكتور أحمد عاطف، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي، والدكتور محمد النحاس ومسؤولي مديرية التموين، وتقدم وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالشكر والتقدير لفريق إدارة العلاج الحر علي متابعة المستشفيات الخاصة والعيادات حرصا على سلامة وصحة المواطنين بمحافظة المنوفية».