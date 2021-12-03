عميد «آداب أسيوط» يروي تفاصيل تعدي طالبة على أستاذها بـ«كتر».. فيديو

كشف الدكتور مجدى علوان، عميد كلية الآداب بجامعة أسيوط، تفاصيل واقعة تعدي طالبة بالفرقه الثالثة بقسم الفلسفة بسلاح أبيض «كتر»، على أحد الأساتذة أثناء المحاضرة محاولة إيذائه ناحية الرقبة، مما جعله يدفعها بيديه لتسقط الطالبة على الأرض، في محاولة منه للدفاع عن النفس.

علوان: فوجئت باستغاثات أمام مكتبي

قال «علوان»، «فوجئت بعدد مهول من الطلاب أمام مكتبي وعند سؤالي ما الذي حدث قيل لي إن طالبة تعدت على أستاذها أثناء المحاضرة بسلاح أبيض (كتر)، فهرولت مسرعا فوجدت أن أمن الكلية تحفظ على الفتاة وعلى السلاح المستخدم، واصطحبت الأستاذ المتعدى عليه إلى مكتبي، وروى لي القصة بأنه بعد مرور نصف ساعة من المحاضره فوجئ بـ (كتر) يلتف حول رقبته فدافع عن نفسه بدفع الطالبة فسقطت على الأرض».

تحويل الفتاة لطبيب نفسي

وأكد الدكتور مجدي علوان، أنه لا توجد أي سابقة للطالبة قبل ذلك على مر الثلاث سنوات بالكلية، موضحا «لكن من خلال معاملتي معها بعد الواقعة أحسست بأنها انطوائية بعض الشئ مما دفعنا لتحويلها لفريق من قسم علم النفس وتحويلها لطبيب نفسي لنقطع الشك باليقين، لأنه لا توجد سابقة ولا تعامل بينها وبين دكتور المادة الذي تم الاعتداء عليه».

عميد الكلية: سيتم معاقبة الطالبة إذا ثبت عدم مرضها نفسيا

وأوضح عميد الكلية، أنه ستكون هناك عقوبة منتظرة ومحتملة إذا أثبتت التحقيقات إدانتها وخلوها من المرض النفسي، وتلك العقوبة المحتملة فصلها من الكلية نهائيا، مشيرا إلى «أن الطالبة الآن داخل منزلها، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة والهاتف المحمول وكارنيه الطالبة».

أهل الطالبة بادروا بالصلح والأستاذ رفض

وأضاف عميد آداب أسيوط، أن أهل الطالبة أتوا إلى الكلية بعد سماعهم بالواقعة، وحاولوا الصلح مع عضو هيئة التدريس المعتدى عليه، ولكن الأستاذ رفض رفضا تاما لما رآه من موقف عصيب من قبل طالبة عنده، موضحا أن الأستاذ المعتدى علية كان في حالة انهيار تام، لأن الواقعة كانت غير محتملة الحدوث ولأنه سلوك فردي نادر الحدوث.

استغربت من الموقف

واستطرد العميد، «استغربت من هول الموقف لأننا تعودنا دائما أن الشغب وأفعال العنف تكون من الشباب الأولاد وليست من الفتيات، وكون أن تكون فتاة تفعل ذلك فهو أمر عجيب ومريب فعلا، ولكن إدارة الكلية اتخذت كل الإجراءات القانونية ورفعنا مذكرة للدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتحويلها للتحقيقات ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل جهات التحقيق بالجامعة ولا تزال التحقيقات جارية».