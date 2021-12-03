فتح التقدم أونلاين للدراسات العليا بهندسة المنصورة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت كلية الهندسة جامعة المنصورة، عن فتح باب التقدم للقيد إلكترونيا «أونلاين» بالدراسات العليا للائحة 2020 «البرامج العادية - البرامج البينية»، وذلك لدراسة «دبلوم - ماجستير- دكتوراه» بفصل ربيع 2022 في الفترة من 4 ديسمبر 2021 حتى يوم 23 ديسمبر 2021، وذلك من خلال التسجيل على نظام ابن الهيثم للدراسات العليا، ورفع الأوراق والشهادات المطلوبة للاستعلام الدخول على موقع الكلية والاطلاع على «أوراق التقديم - دليل الطالب المتقدم - دليل رفع ملفات».

الشروط المطلوبة عند القيد بالدراسات العليا

وبحسب بيان كلية الهندسة بجامعة المنصورة، فقد حددت الأوراق والشروط المطلوبة عند القيد بالدراسات العليا على أن يكون التقدم من خلال شبكة الإنترنت على موقع التسجيل للدراسات العليا باستخدام نظام ابن الهيثم للدراسات العليا (دبلوم - ماجستير العلوم - دكتوراه) ورفع الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة عند تقديم طلب للدراسات العليا

- سداد مبلغ 250 جنيها رسوم الالتحاق بالدراسات العليا لأول مرة فقط.

- سداد رسوم امتحان القبول للمتقدمين لدرجتي الماجستير والدكتوراه.

- اجتياز اختبار القبول المقرر من قبل القسم المختص (لدرجتي ماجستير العلوم والدكتوراه) طبقا اللائحة.

- قرار التعيين (للمعيدين - مدرسين مساعدين).

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة شخصية (4/6).

- أصل بطاقة الرقم القومي.

- أصل شهادات المؤهلات الدراسية الحاصل عليها الطالب وشهادة تقديرات (للجامعات والمعاهد الخاصة).

- شهادات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات (للطلاب خريجي المعاهد الخاصة).

- استمارة تعريفية لعضو الهيئة المعاونة فقط (معيد - مدرس مساعد)

- قسيمة سداد الرسوم الدراسية، ولا يسري هذا الشرط على المعيدين والمدرسين المساعدين على أن يحضر صورة من قرار التعيين.