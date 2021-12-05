الخطيب: الأهلي له دور وطني ومجتمعي منذ إنشائه

قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إن الإدارة التنفيذية للنادي تواصلت مع والدة الطفل أحمد طارق، الذي أعرب عن تمنيه بالانضمام إلى فريق السباحة بالنادي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، وسيزور النادي في الواحدة من ظهر الغد.

الأهلي يستجيب للطفل أحمد طارق

وأضاف الخطيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر ON: «أبسط حاجة إننا نحقق له كل أمنياته، والنادي الأهلي يلعب دورا وطنيا ومجتمعيا منذ إنشائه في مختلف المحاور الرياضية والثقافية والإنسانية».

وتابع رئيس النادي الأهلي، أن النادي لديه فرق رياضية لذوي القدرات الخاصة في ألعاب مختلفة، موجهًا الشكر لأولياء أمورهم بسبب ما يبذلونه من جهود: «النادي الأهلي يجب أن يكون حريصا جدًا من خلال دوره الوطني على التعاون مع كل أطراف المجتمع ومؤسسات الدولة المصرية».