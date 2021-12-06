إخلاء 3 منازل مجاورة للعقار المنهار ببني سويف (فيديو)

أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بني سويف، اليوم، 3 عقارات مجاورة للعقار المنهار بقرية أسعد الوحش، والذي أسفر عن مصرع 3 أطفال أشقاء وإصابة 9 آخرين، حرصا على سلامة المواطنين، لحين معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لبيان مدى سلامة تلك المنازل وتأثرها من عدمه.

انهيار منزل في بقرية ببني سويف

لمشاهدة فيديو البث المباشر

ولقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، في حادث انهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك بعزبة أسعد وحش، التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بحادث بانهيار منزل مكون من طابقين بالبلوك ومسقوف بالخرسانة بعزبة أسعد وحش التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال أشقاء وإصابة 9 آخرين، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف والحماية المدينة إلى محل الواقعة.

أسماء الوفيات في الحادث

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث لأطفال أشقاء وهم ملك بريك مبروك 11 سنة، وشقيقها «عبدالله»، 8 سنوات، و«سيف»، 12 سنة.

أسماء المصابين في الحادث

والمصابون هم أم هاشم هاشم عبد القادر، 60 سنة، مصابة بجروح وسحجات واشتباه كسر بالساق الأيمن، وبريك مبروك صالح، 40 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وسامح تامر أبو شهبة، عامين، وأحمد وليد إبراهيم، 4 شهور، وبريك مبروك صالح، 36 سنة، وعبد العليم مبروك صالح، 45 سنة، وإيمان عثمان حمد، 23 سنة، وأحمد جمال عاشور، 3 سنوات، وفاطمة بريك صالح، 30 سنة، وحسن حمد حسن 47 سنة.

ونُقلت الجثث الثلاث إلى مشرحة مستشفى إهناسيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفيي إهناسيا المركزي وبني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.