صحة الدقهلية: الكشف على 770 مريضا في قافلة طبية بقرية «31 بصار»

أطلقت مديرية الصحة بالدقهلية قافلة طبية علاجية بقرية «31 بصار» مركز بلقاس وتمكنت خلالها من توقيع الكشف الطبي على 770 مريضا على مدار يومي، وجرى تحويل المرضي الذين هم في حاجة إلى مستشفيات للعلاج بها، وكذلك استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة لمن يلزمه، وذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة وبناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

الكشف على 770 مريضا بـ10 عيادات متخصصة

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن القافلة العلاجية المجانية انطلقت لقرية «31 بصار» مركز بلقاس على مدار يومين حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 770 مريضا خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة «2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة».

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن البيان الختامي للقافلة كان كالآتي: الكشف على 193 حالة في عيادة الباطنة، و213 أطفال، و115 عظام، و 50 عيادة الجلدية، 83 أسنان، و 44 جراحة، 62 نساء وتنظيم أسرة.

إجراء187 تحاليل طبية للمرضي

وأشار التقرير، إلي إجراء عدد 187 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 145 حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 26 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 87 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما جرى تحويل حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل قرار علاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.