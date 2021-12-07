الطفلة مكة تغني على الهواء «شكرا متكفيش»: الرئيس فرحني «فيديو»

حرصت مكة عصام، إحدى بطلات ذوي الهمم، والمشاركة بأحدث نسخ احتفالية «قادرون باختلاف»، على غناء أكثر من أغنية، خلال حديثها مع برنامج «مساء dmc»، على الهواء مباشرة، حيث أشدت بأغنية احتفالية «قادرون باختلاف»، ومن بعدها أشدت بأغنية «قمر سيدنا النبي».

وقالت «مكة»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ومن تقديم الإعلامية إنجي القاضي، إن السؤال الذي وجهته للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تلك الاحتفالية، كان من اختيارها، موضحة أنها كانت تتمنى مقابلة الرئيس لتوجه له هذا السؤال بالتحديد.

سعيدة بمقابلة الرئيس

وأكدت على سعادتها الكبيرة بالمشاركة بتلك الاحتفالية وبمقابلة رئيس الجمهورية، كما أنها شعرت بسعادة كبيرة حين أجابها الرئيس وأخبرها أنه كان يتمنى أن يصبح «طيارا» وهو صغير، وكاشفة أنها تتمنى أن تصبح مهندسة في المستقبل.

وأضافت أن الرئيس لبى لها أمنياتها وجعلها تركب طيارة، متابعة: «النهارده روحت اتفسحت، بعد ما أكلنا، وروحنا ركبنا الطيارة، مشيت على الأرض وبعدين طارت».

وكشفت بطلة ذوي الهمم، عن أنها تعرضت للتنمر قبل ذلك، حاكية: «في مدرسة وحشة ضايقتني، كان فيها واحد كدا كل ما يشوفني قاعدة على الكرسي يروح موقعني، وماما غيرتلي المدرسة دي، وودتني مدرسة تانية».

تحب الرسم والغناء

وتحب «مكة» الرسم بشكل كبير، وحول ذلك، أوضحت أنها تحب الرسم وكذلك الغناء، وأكثر الرسومات التي تحبها أن ترسمها دائما الطائرة والسيارة.

وغنت مكة عصام، خلال حديثها مع البرنامج، أغنية احتفالية «قادرون باختلاف»، قائلة: «في ناس بتضحي بروحها عشان الباقي يعيش، لو أقولك شكرًا مليون مرة، دي متكفيش، شكرًا متكفيش، شكرًا متكفيش».

وأشدت بأغنية أخرى، قائلة: «قمر، قمر، قمر، سيدنا النبي، قمر، وجميل وجميل وجميل، سيدنا النبي، وجميل».