سائق قطار ينقذ ركابا من الموت المحقق: «إحنا فداء مصر»

قال حمدى عبد الهادي، سائق قطار «مطروح- الإسكندرية»، الذي أنقذ الركاب من حادث محقق، إنه كان يقود القطار رقم 648 من محطة محرم بيه في الإسكندرية، وفي الكيلو 135 على 600 فوجئ برمال على القضبان، موضحًا: «لما رأيت الرمال بدأت أربط رباط سريع.. إحنا فداء لمصر وفداء للرئيس السيسي».

رأى الرمال على بعد 400 متر

وأضاف عبد الهادي، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى: «كنا 2 سائقين، وشفت الرمال على بعد 400 متر، وأضطررت إلى إيقاف القطار من خلال استخدام الفرامل من أجل الحفاظ على الأرواح، ولحسن الحظ لم تكن سرعتي كبيرة».

سرعة القطار لم تكن كبيرة

وتابع، أنه كان يسير على سرعة 30 كم/ ساعة: «فرملت ونزلت على الرمال، وأول حاجة عملتها إني جبت الكمسري وشرطة القطار لتصوير الواقعة، والحراسة صورت وأخطرت المسؤولين، بينما نفذت أنا الوقاية خلف القطار».

وأوضح: «أخدت أسطوانة من محطة العلمين لمحطة عبدالرحمن، وطالما الأسطوانة معايا يبقى الخط ملكي أنا وميقدرش يجيب قطار تاني عليّ، وبعدها روحت لرئيس الكمسارية، وطلبت عمل وقاية خلف القطار، ولحسن الحظ كان هناك أفراد قوات مسلحة مسؤولين عن هندسة السكة، وأبلغت مفتش مباحث النقل بالإسكندرية، وأحمد شبل رئيس مباحث محطة مطروح».

وأشار إلى أنه طلب مساعدة العاملين بالإشغالات، الذين تدخلوا وأزالوا الرمال، واستمر في القيادة حتى محطة عبدالرحمن، وانتهت الواقعة بسلام.