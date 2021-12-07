مدرسة حسن أبوبكر الثانوية بالقناطر الخيرية تحاكي افتتاح طريق الكباش

شهدت مدرسة حسن أبوبكر الرسمية الثانوية للغات بالقناطر الخيرية محاكاة افتتاح طريق الكباش، الذى قام بافتتاحه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام، بكل لغات العالم، حيث شارك عدد من طلاب المدرسة، بالزى الفرعوني، في عرض فقرات استعراضية وغنائية منها «الأقصر بلدنا بلد سواح».

مديرة المدرسة: العرض الرئيسي أبهر العالم

وقالت إباء محمد سعيد، مديرة مدرسة حسن أبوبكر، إن العرض الذى أبهر العالم وأبرز دورها الحضاري منذ آلاف السنين عن طريق إعادة إحياء طريق الكباش بالصورة الجديدة اللائقة به، والتى أكدت عظمة المصريين، والملحمة الوطنية التى يتميزون بها عبر الأزمنة والعصور المتعاقبة.

وأوضحت أن هذا الحدث العظيم الذى تناقلته كل وسائل الإعلام العالمية، والذى قام به طلاب الصفين الأول والثانوى بالمدرسة، يأتى بمشاركة مدرسي المواد اللغة العربية والفرنسية والإنجليزىة والألمانية، بإشراف نورا رزق أخصائى المكتبة بالمدرسة.

المحاكاة تهدف التعريف بالإنجاز المصري

وأضافت مديرة المدرسة، أن المحاكاه تهدف إلى التعريف بطريق الكباش الذى يعد أول طريق على وجه الأرض، وإبراز قيمة تراثنا وعظمة أجدادنا الذين تفوقوا فى كل المجالات الحياتية وصدروا الحضارة للعالم كله، وتم تدريب الطلاب فى وقت قياسى على بعض الفقرات الفرعونية، ضمن استعراض فتح الطريق الفرعونى لزيادة معلوماتهم عن تلك الحضارة، وشارك عدد من أولياء الأمور بتوفير القماش الأبيض الذى تم تحويله إلى ملابس فرعونية بواسطة إحدى الطالبات تشجيعاً منهم لأبنائهم.

وفى سياق متصل، عبر الطلاب المشاركون عن فرحتهم فى العرض الفرعونى للمحاكاة، مؤكدون أنهم شاهدوا احتفال فتح الطريق على القنوات الفضائية، واكتسبوا معلومات كثيرة عن الأجداد القدماء، وقام كل منهم بدوره المطلوب جيدا وبعناية شديدة فى العرض لإظهار المدرسة بالوجه المشرف الذى تستحقه بالمحافظة.