العدل تنظم تدريبا لـ140 عضوا في الإدارات القانونية بالأزهر الشريف

وجّه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بتنظيم برنامج تدريبي لأعضاء الإدارات القانونية في المؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وذلك ​​في إطار رؤية الدولة المصرية لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز دور مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة لمكافحة الفساد والعدوان على المال العام.

4 دورات تدريبية لـ140 عضوا بالإدارات القانونية بالأزهر

وأوضحت وزارة العدل في بيان عنها، أنّ إدارة شؤون الإدارات القانونية عقدت 4 دورات تدريبية لـ140 عضوا في الإدارات القانونية بالأزهر الشريف، وتستمر كل دورة 3 أيام، حيث بدأت الدورة التدريبية الأولى يوم السبت الموافق 11/12/2021 وتنتهي الدورة التدريبية الرابعة يوم الخميس الموافق 23/12/2021 بواقع 35 عضوا في الدورة الواحدة.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وتتناول الدورات تفعيل الدور الوقائي لأعضاء الإدارات القانونية في التصدي للعدوان على المال العام، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية، وأساليب تفعيل منظومة التحول الرقمي في مجال عمل الإدارات، ويحاضر في الدورة أعضاء من الجهات والهيئات القضائية والخبراء المختصين.