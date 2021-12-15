ضبط 276 تاجرًا ومتعاطيًا للمخدرات في 24 ساعة.. بينهم 6 سائقين

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة؛ أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط 248 قضية مخدرات

وشنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 179 سلاحا ناريا، بحوزة 150متهما، أما في مجال تنفيذ الأحكام: جرى تنفيذ 84442 حكما قضائيا متنوعا، كما ضُبط 248 قضية مخدرات بحوزة 270 متهما، تنوعت بين: «19٫475 كيلو جرام من البانجو، 6٫358 كيلو جرام من الحشيش، 4٫228 كيلو جرام من الهيروين، 1٫250 كيلو جرام من الهيدرو، 1٫006 كيلو جرام من البودر، 985 جرامًا من الإستروكس، 534 جرامًا من الشابو، 316 جرامًا من الآيس، 100 جرام من مخدر فرجينيا، 15 جرامًا من الأفيون، 2336 قرصًا مخدرًا».

ضبط 25 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة

ضبط 46 من المتهمين المراقبين، و25 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، ضبط 266 دراجة نارية مخالفة، إعادة 7 دراجات نارية، ضبط 27089 مخالفة مرورية.

كما جرى فحص 56 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.