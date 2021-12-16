طقس الخميس.. فرص لسقوط أمطار على القاهرة الكبرى (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر وليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم، الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة، وأن يكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وباردا ليلا على الأنحاء كافة.

فرص سقوط أمطار

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أيضا، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا ستمتد مساءً على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وهذا بيان بدرجات الحرارة:

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 18 والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 17 الصغرى 13.

مرسى مطروح العظمى 16 والصغرى 10.

سيوة العظمى 17 والصغرى 5.

بورسعيد العظمى 19 والصغرى 9.

دمياط العظمى 19 والصغرى 12.

الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 11.

السويس العظمى 20 والصغرى 12.

العريش العظمى 20 والصغرى 12.

سانت كاترين العظمى 17 والصغرى 6.

طابا العظمى 19 والصغرى 12.

شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 15.

الغردقة العظمى 23 والصغرى 15.

الفيوم العظمى 18 والصغرى 8.

بني سويف العظمى 18 والصغرى 8.

المنيا العظمى 18 والصغرى 8.

أسيوط العظمى 18 والصغرى 7.

سوهاج العظمى 20 والصغرى 10.

قنا العظمى 20 والصغرى 10.

الأقصر العظمى 21 والصغرى 11.

أسوان العظمى 22 والصغرى 11.