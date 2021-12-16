دورات مجانية لإعداد المدربين في تكنولوجيا المعلومات الحديثة بالأقصر

أعلن محمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر، في بيان رسمي، عن تنفيذ دورات إعداد مدربين في مجال تكنولوجيا المعلومات الحديثة مجانية بدون أي مصروفات للعام التدريبي 2021/2022، ويمنح المتدرب شهادة معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ومكافأة مالية في نهاية الدورة لمدة ثلاث شهور، وذلك في إطار التعاون المثمر بين الذي تقوم به محافظة الأقصر ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات تحت المحافظ.

شروط التقديم

من جانبه أوضح سيد محمد إسماعيل، مدير مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات والمشرف على مراكز تدريب المحافظة، في بيان، الشروط العامة للتقديم للدورات وهي كالآتي:

- أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا حديثي التخرج (دفعات 2012 حتى 2021)، من خريجى الكليات مثل «هندسة - علوم - تجارة - كليات الحاسب الآلي - حاسبات ومعلومات - آداب - تربية - حقوق».

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الأقصر المقيمين إقامة دائمة بها، وأن يكون حاصلا على دورات مجموعة OFFICE كاملة مع الإلمام الجيد بتطبيقاتها وإجادة التعامل مع شبكة الإنترنت.

- يفضل الحاصل على شهادة ICDL مع الإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج التي يبنى عليها موضوع الدورة.

- أن يجتاز المتدرب الاختبارات المؤهلة للقبول بالدورة والتي تعقد بمركز تدريب المحافظة.

- تقديم السيرة الذاتية والمؤهل وصور الشهادات الحاصل عليها Hard copy أو Soft copy، وذلك بالإضافة إلى الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

- التفرغ التام مع تقديم إقرار خلال الاختبارات بأنه لا يعمل بأي جهة سواء قطاع عام أو خاص مع تفرغهم الكامل خلال مدة البرنامج وقبول الدراسة فترتين «صباحية ومسائية» وأوقات إضافية، وألا يكون قد سبق له الحصول على منحة تدريب من المعهد.

موضوعات الدورات

أولا: البرنامج التدريبي Social Media Marketing، ومكان انعقاد الدورة مركز تدريب علوم الحاسب بديوان عام المحافظة.

ثانيا: البرنامج التدريبي Web Development (Open Source)، ومكان انعقاد الدورة مكتبة مصر العامة، ومركز تدريب نجع خميس.

ثالثا: البرنامج التدريبي IT Professional، ومكان انعقاد الدورة مركز تدريب مدينة القرنة، ومركز تدريب مدينة إسنا.

نظام القبول والتسجيل

وبخصوص نظام القبول والتسجيل، تسلم المستندات «صورة المؤهل + CV + صورة الرقم القومي + الموقف من التجنيد للذكور»، داخل مظروف بلاستيك بالأماكن المذكورة بعاليه وفق مكان التدريب، ولن يلتفت لأي طلب تقدم في أكثر من مكان.

ويبدأ تسجيل الأسماء من الساعة 9 صباحا كل أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس لمدة 15 يوما.