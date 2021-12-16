وزير الخارجية السعودي: مجالات التعاون مع مصر أكثر من أن تعد

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحات، إنّ مجالات التعاون بين مصر والسعودية أكثر من أن تعد، ولا يوجد مجال إلا وننسق ونتعاون فيه، خاصة ما يتعلق بالأمن الإقليمي بجميع ملفاته.

تكامل اقتصادي كبير بين مصر والسعودية

وأضاف «فرحات»، خلال مؤتمر صحفي مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم في القاهرة، أنّه يوجد تكامل اقتصادي وتعاون كبير، ودائما نبحث عن فرص إيجابية حتى فيما يتعدى الأمن الإقليمي، مثل المواقف الدولية والتعاون في جائحة كورونا وغيرها.

تنسيق كامل بين البلدين

وأكد أنّ هناك تنسيق دائم بين مصر والسعودية حتى في مجال منظمة متعددة الأطراف: «لا يوجد أي موقف إلا وننسق فيه سويا، وأنا ومعالي الوزير على اتصال مستمر، والمسؤولون في الجانبين على اتصال مستمر، وهذا يمتد إلى أجهزة الدولتين، ولا أستطيع أن أعد مجالات التعاون لأنها كثيرة».

وكان وزير الخارجية، استقبل نظيره السعودي في مقر وزارة الخارجية، حيث تعقد الآن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية؛ برئاسة وزيريّ الخارجية وحضور وفديّ البلدين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنّ الوزيرين سيتبادلان الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية المُلحة ومواقف البلدين إزاء كل ما يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما يبحثان سبل مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في إطار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين مصر والسعودية.

والأسبوع الماضي، سافر وزير الخارجية إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، قبل انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي رقم 42.

وكان وزير الخارجية قال إنّ التشاور بين الدول على المستوى الثنائي ومستوى التنسيق في الإطار المتعدد له أهميته، وتعزيز التعاون بين مصر ودول الخليج أحد المكونات المهمة للحفاظ على المصالح العربية والأمن القومي العربي.