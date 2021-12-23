علام: سقوط الثلوج على الإسكندرية يجعل غرقها صعبا ويمكن الدخول في عصر جليدي

قال الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي، إنه لا يوجد سيناريو مؤكد ستذهب إليه الكرة الأرضية بسبب زيادة الانبعاثات الحرارية، رغم التهديد بغرق المدن الساحلية خلال 50 عامًا، موضحًا: «لسنا متأكدين من السيناريو الذي ستذهب إليه الكرة الأرضية، وسقوط الثلج والجليد على الإسكندرية يجعلنا نعيد النظر فيما قِيل حول إمكانية غرقها».

علام: فكرة الغرق تتلاشى ويحل مكانها عصر جليدي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»، أن الثلج يجمد المياه وبالتالي فإن فكرة الغرق تتلاشى لكي يحل محلها عصر جليدي على سبيل المثال، متسائلًا: «هل هناك حركة في خطوط العرض في دوران الكرة الأرضية بحيث تكون درجة الحرارة منخفضة جدا لدرجة تساقط ثلوج على الإسكندرية».

الحاجة إلى المزيد من الدراسة

وتابع مستشار برنامج المناخ العالمي، أن الأمر في حاجة إلى المزيد من الدراسة، ولا يمكن لأحد الزعم بأن هناك حقيقة اتفق عليها العلماء.

ولفت إلى أن التغيير الوحيد المتفق عليه هو غرق الجزر، لأنه لا سبيل إلا استمرار ذوبان الخليج نتيجة ممارسات الثورة الصناعية على مدار 500 عام ما أدى إلى رفع درجة حرارة الأرض بفعل أكاسيد الكربون وأكاسيد الكبريت والنيتروجين: «هناك طبقة زجاجية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري غلفت الكرة الأرضية، حيث لا تسمح بخروج الأشعة تحت الحمراء».