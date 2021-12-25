مصرع وإصابة 7 شباب في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

لقي 3 شباب مصرعهم، وأصيب 4 آخرون في محافظة الدقهلية، في وقت مكتأخر من مساء الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق «منية النصر - المطرية»، أمام قرية «ميت حديد» التابعة لمركز منية النصر، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى منية النصر المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وإيداع جثامين المتوفين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم بين درجتين ناريتين يسفر عن وفاة 3 شباب

ورد بلاغ لمأمور مركز منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بوقوع حادث تصادم بين درجتين ناريتين على طريق «دكرنس – المنزلة»، أمام قرية ميت حديد التابعة لمركز منية النصر ووجود متوفين ومصابين.

أسماء مصابي حادث الدقهلية

انتقل ضباط مركز منية النصر وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع كل من: «محمد علي السيد المرسي»، 22عاما من قرية الطاهري، و«محمد جاد احمد ربيع» 17 عاما، و«محمد مصطفى محمد ربيع»،17 عاما، مقيمان في قرية الدراكسة،

وأصيب في الحادث كل من: «محمود حامد محمد إبراهيم، 16 عاما، ومحمد محمد السيد أبو حلاوة، 19عاما، ومحمد السيد عبدالرحيم، 16 عاما، ومحمد سمير الخولاني، 17 عاما»، وجميعهم من ناحية قرية الدراسة.

وبالفحص تبين تصادم دراجتين ناريين في مكان الحادث، واشتعلت بهما النيران وجرى التحفظ علي المركبات ونقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي للعلاج، وايداع جثامين المتوفين ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية

ومن جهة أخرى لقي سائق سيارة نقل في محافظة الدقهلية، مصرعه محترقا داخل سيارة علي طريق ‏رافد جمصة الدولي بنطاق مركز طلخا أمام قرية «ميت زنقر»، بعدما شبت النار بالسيارة وهو ‏في داخلها، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة ‏الدولي تحت تصرف النيابة العامة.‏