31 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر اليوم

ارتفعت رحلات البالون الطائر المحلقة في البر الغربي بمحافظة الأقصر إلى 31 رحلة، حيث يستقل السياح البالون في أعلى نقطة للاستمتاع بالطقس ومشاهدة المعابد والمتاحف من الأعلى، في جو مبدع لا يتكرر كثيرا إلا في المحافظة الدافئة.

وتتميز محافظة الأقصر مقارنة بالمحافظات الأخرى، بدفء الطقس في فصل الشتاء، لتكون مشتى لجميع السياح من الجنسيات المتنوعة والمختلفة.

جنسيات أجنبية

وأوضح، مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر في غرب محافظة الأقصر، أن أغلب الجنسيات المشاركة في رحلات البالون الطائر صباح اليوم السبت، كانت فرنسية وأمريكية، إضافة إلى جنسيات متنوعة بأعداد أقل.

وأشار المصدر إلى أن هذه الجنسيات حلقت في سماء محافظة الأقصر للتعرف على حضارتها الفرعونية القديمة، وزيارة معابد البر الغربي، ومنها معبد الرامسيوم، ووادي الملوك، ووادي الملكات، ومقابر النبلاء، ومقابر العساسيف، وغيرها من المناطق الأثرية في محافظة الأقصر.

رحلات شارتر إسبانية وفرنسية للأقصر

وتستقبل المحافظة عبر المطار الدولي خلال هذه الأيام رحلات شارتر إسبانية وفرنسية، بواقع رحلة واحدة عبر المطار مباشرة من دولتي إسبانيا وفرنسا لمدينة الأقصر، وتحمل على متنها سياحا يزورون المعالم الأثرية من معبد الأقصر والكرنك ومتحفي الأقصر والتحنيط على كورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر السياحية، وسط انبهار مما يشاهدونه من معالم أثرية وحضارية فرعونية قديمة لا زالت معالمها وحضارتها تعيش حتى يومنا هذا، ما يؤكد عظمة تلك الحضارة.