23 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر بسياح من جنسيات مختلفة

شهدت محافظة الأقصر تحليق عدد 23 رحلة من رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وعلى متنها عدد من السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية، جاءوا إلى محافظة الأقصر لزيارة المعالم السياحية والتاريخية والتعرف على الحضارة الفرعونية القديمة فضلا عن استقلال رحلات البالون الطائر المحلقة في أعلى السماء بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر.

السياح من الجنسية الإسبانية

وأوضح مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر في غرب محافظة الأقصر، أن أبرز الجنسيات الموجودة، هي الجنسية المصرية، كما ضمت رحلات البالون اليوم عددا من السياح الأمريكان وبعض السياح من الجنسية البرازيلية والفرنسية وغيرها، حيث يستقل السياح خلال زيارتهم للمحافظة رحلات البالون الطائر ويستمتعون بالطقس الدافئ شتاء في الأقصر ويشاهدون المعالم الأثرية من الأعلى في منظر بديع لا يتكرر كثيرًا.

رحلات شارتر أسباني وفرنسي

وتستقبل محافظة الأقصر وعبر مطار الأقصر الدولي رحلات شارتر أسباني وفرنسي بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا، مباشرة من دول إسبانيا وفرنسا لزيارة المناطق الآثرية والسياحية داخل الأقصر، حيث تم تخفيض عدد الرحلات المباشرة من هناك لمحافظة الأقصر.

ويأتي ذلك وسط بدء الموسم الشتوي، مع زيادة انتشار فيروس كورونا مع ظهور بعض الحالات من متحور كورونا الجديد داخل بعض الدول الأجنبية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من مختلف الدول، لذا حرصت بعض الدول الأجنبية والعربية على غلق مجالها الدول وأخرى أعلنت تمديد قرارت الغلق.