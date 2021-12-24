زيادة رحلات البالون الطائر بالأقصر لـ25 رحلة.. تحلق فوق «قرية الغلابة»

ارتفع عدد رحلات البالون الطائر المحلقة في سماء البر الغربي في محافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ليسجل عدد 25 رحلة بالون طائر في أعلى منطقة القرنة «قرية الغلابة»، تحمل عددا من السياح من جنسيات متنوعة استقلت رحلات البالون الطائر للاستمتاع بالطقس والشروق في المحافظة السياحية مع حالة من السرور والمتعة تسيطر على ركاب البالون الطائر.

25 رحلة بالون طائر في السماء

وأوضح، مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر بغرب الأقصر، في تصريح خاص، أن عدد الرحلات في صباح اليوم بلغ 25 رحلة تحمل على متنها عدد كبير من السياح من جنسيات متعددة أبرزها كانت الجنسية المصرية، الجنسية الأمريكية، الجنسية الفرنسية، جاءت إلى محافظة الأقصر لمشاهدة معالمها الأثرية والسياحية المتنوعة.

ويأتي السياح إلى محافظة الأقصر لزيارة المعابد والمناطق الأثرية منها معابد البر الغربي «معبد الرامسيوم، معبد وادي الملوك، معبد وادى الملكات، مقابر النبلاء، مقابر العساسيف، وغيرها»، فضلا عن معابد البر الشرقي منها «معبد الأقصر، معابد الكرنك»، ومتحف الأقصر وهي متحف التحنيط ومتحف الأقصر حيث يقعان على كورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر.

رحلات سياحية للمصريين والأجانب

ويستقبل مطار الأقصر الدولي عددا من الرحلات السياحية سواء من السياحة الداخلية على متنها السياح المصريين الذين قرروا قضاء إجازات الشتاء في المحافظة الشتوية، أو السياح الأجانب القادمين عبر مطار القاهرة الدولي أو رحلات الشارتر القادم مباشرة من دول إسبانيا وفرنسا إلى محافظة الأقصر.