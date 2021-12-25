12 معلومة عن المجمع الصناعي بالأقصر بعد افتتاحه اليوم بـ816 مليون جنيه

ضمن المشروعات التنموية المهمة التي يُجرى افتتاحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظات الصعيد، يأتي مشروع مجمع الصناعات المتنوعة في البغدادي بمركز البياضية شرق محافظة الأقصر، عبر تقنية «فيديو كونفرانس» من محافظة قنا.

311 فدانا وأنشطة متنوعة

وتستعرض «الوطن» معلومات عن المنطقة الصناعية بالبغدادي حسب بيان رسمي صادر عن محافظة الأقصر، فيما يلي:

1- تقام المنطقة الصناعية بالبغدادي على 311 فدانا في منطقة البغدادي، التابعة لمركز البياضية شرق محافظة الأقصر.

2- يضم المجمع مشروعات صناعية متوسطة وصغيرة الحجم بعدد 358 قطعة.

3- تتعدد الأنشطة الصناعية بالمجمع الصناعي بالبغدادي ومنها (غذائية، ودوائية، وهندسية، وكهربائية، وإلكترونية، ومواد بناء، ومعارض).

4- نسبة توصيل الكهرباء للمنطقة 90%، والمياه 95 %، وتمهيد الطرق 90%، حيث تم التمهيد بدون رصف، بينما وصلت نسبة توصيل الصرف الصحي إلى 95%.

5- تم تخصيص 102 مصنع، وبلغ إجمالي المصانع التى تم تشغيلها 10 مصانع حتى اليوم.

حصول 70 مستثمرا على رخصة مبان

6- 70 مستثمرا حصلوا على رخصة مبان في المجمع الصناعي، و شرعوا بأعمال البناء.

7- لم يحصل 3 مستثمرين على رخصة مبان، فيما سُحبت الأرض من 19 مستثمرا من قبل الهيئة.

8- تصل مساحة المجمع الصناعي إلى 49.17 فدان، بما يعادل 206.514 مترا مربعا.

9- بلغت نسبة تنفيذ مشروع المجمع الصناعي الكلية نسبة 100%.

10- تم تنفيذ مشروع المجمع من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة الأشغال العسكرية، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية 100%، تم طرحها مع باقي المجمعات الصناعية بعدد 13 مجمعا من خلال هيئة التنمية الصناعية.

11- جرى تسليم 24 وحدة للمستثمرين بالمجمع الصناعي، فيما تم تشغيل وحدتين منتجتين.

12- بلغت تكلفة الإنشاءات والمرافق 816 مليون جنيه تقريبا، بتنفيذ هيئة التنمية الصناعية.