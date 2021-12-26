تصدع عقار من 8 طوابق في المنصورة والأجهزة الأمنية تخليه من السكان

تصدع عقار مكون من دور أرضي و7 طوابق في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الأحد، نتيجة أعمال البناء بجواره، وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان القاطنين به.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقيادات وحي شرق المنصورة، على الفور إلى مكان العقار، وتقرر إخلاء العقار من السكان لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتقرير مدى صلاحية العقار.

ورود بلاغ بتصدع عقار في نطاق حي شرق المنصورة

تبلغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة باستغاثات سكان في شارع «الكرنك» من ظهور تصدعات في العقار نتيجة أعمال الحفر والبناء في أرض فضاء مجاورة للعقار.

انتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ

انتقلت قوات الحماية المدنية وقيادات مديرية أمن الدقهلية إلى مكان البلاغ وتبين وجود عقار مكون من 7 طوابق وبه 14 شقة مأهولة بالسكان، ووجود شروخ ظاهرة، علاوة على شكاوى بيوت مجاورة من ظهور شروخ لديهم وذلك نتيجة أعمال بناء مجاورة للشارع.

وتقرر إخلاء العقار من السكان وانتداء لجنة من كلية الهندسة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الدقهلية لمعاينة العقار وإخلاء العقار من السكان حفاظا على أرواحهم لحين انتهاء اللجنة من المعاينة وكذلك فصل المرافق عن العقار.

وأكد شهود العيان أن أعمال إنشاءات في أرض فضاء تجري بجوار العقار هي السبب وراء التصدع، وفوجئ السكان بظهور شروخ وتصدعات في العقار فأبلغوا الشرطة، كما أن شروخا مماثلة ظهرت في العقارات المجاورة للعقار.

وفرضت مديرية أمن الدقهلية كردونا أمنيا حول العقار لحين الانتهاء من المعاينة والإجراءات القانونية وحفاظا على السكان والمارة.