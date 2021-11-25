إزالة 387 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 18 بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، إزالة 387 حالة تعد بالمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، منذ بدء تنفيذ أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات، وكذلك توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

إزالة 17 حالة تعد خلال يوم واحد

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، استمرت أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية، وتم اليوم الخميس إزالة 17 حالة بمساحة 379 مترا مربعا بمراكز المنزلة وطلخا تابعة لولاية النيل والصرف، ليصل إجمالي ما تم تنفيذ إزالته منذ بدء حملات المرحلة الثالثة من الموجة 18 إلى387 حالة، منها 33 حالة بالبناء بمساحة 2472 مترا مربعا، و354 حالة تعديات أخرى بمساحة 33403 مترا مربع بنطاق المحافظة.

غرفة عمليات لمتابعة أعمال الإزالة

وتتابع غرفة العمليات بمحافظة الدقهلية بشكل يومي أعمال تنفيذ حملات إزالة التعديات، للعمل على تذليل المعوقات أولا بأول، حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، ويتم تنفيذ الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل السكة الحديد والصرف والري والنيل والأوقاف وغيرها لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.