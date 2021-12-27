ارتفاع رحلات البالون الطائر بالأقصر إلى 49 رحلة لأول مرة في الشتاء

ارتفع عدد رحلات البالون الطائر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إلى 49 رحلة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الموسم الشتوي هذا العام.

ويستقل السائحون البالون الطائر لمشاهدة المعالم السياحية والأثرية والتاريخية، من أعلى منطقة في المحافظة السياحية، ومشاهدة معابد "الرامسيوم، الدير البحري أو حتشبسوت، وادي الملوك، وادي الملكات"، ومقابر النبلاء ومنطقة العسايف.

49 رحلة بالون

وأوضح مصدر باتحاد شركات البالون الطائر بغرب الأقصر، لـ«الوطن»، أن عدد الرحلات بلغ 49 رحلة، على متنها عدد كبير من السياح المصريين والأجانب من الجنسيات الأمريكية والبرازيلية والفرنسية والهندية.

وتتميز محافظة الأقصر بطقس دافئ شتاءً، لذا تكون قبلة السياح من مختلف الجنسيات لزيارة معالمها الأثرية والاستمتاع بالدفء والطقس المعتدل.

رحلات شارتر

وتستقبل المحافظة، عبر مطار الأقصر الدولي، عددا من رحلات الشارتر الإسبانية والفرنسية أو ما تُسمى برحلات الطيران العارض قادمة مباشرة من دول إسبانيا وفرنسا لمحافظة الأقصر، كما تستقبل خلال الفترة المقبلة رحلة واحدة قادمة من دولة سويسرا.

تحرير عقود لـ71% من طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة

في سياق آخر، عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، مع مسؤولي منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، بهدف متابعة والوقوف على أداء المنظومة، وبحث ما تم تنفيذه في هذا الملف.

واستعرض محافظ الأقصر الموقف الحالي لمنظومة التقنين، إذ تم تحرير عقود تقنين لنسبة 71% من الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها، وهي الطلبات الحاصلة على موافقة المساحة العسكرية بالمحافظة.