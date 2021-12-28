«مركز تكنولوجي متنقل» يجوب شوارع الأقصر لخدمة المواطنين

بدأت محافظة في الأقصر، في تشغيل أول سيارة خاصة بالمركز التكنولوجي المتنقل لتجوب مختلف أحياء ومدن ومراكز المحافظة وقراها؛ بهدف تقديم جميع الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة للمواطنين؛ تسهيلا عليهم وتوفيرا للوقت والجهد.

ويأتي تشغيل السيارة ضمن خطوات الدولة في تغيير وتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي بشكل عام، وتنفيذا لتعليمات الرئيس، التي تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري وتقديم جميع خدمات الحكومية للمواطنين بشكل فعال وميسر ومتكامل بالأحياء والقرى والمراكز والمدن، طبقا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

السيارة تتواجد في الأماكن الأكثر ازدحاما

وأوضحت المحافظة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، السيارة المتنقل تُعتبر مركز خدمة متنقل في القرى والمراكز، تم تجهيزها بجميع التقنيات الحديثة، فضلا عن ربطها مع تكنولوجيا المحافظة، ومن المقرر أن تتواجد في الأماكن الأكثر ازدحامًا بهدف تخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة، حيث تعتبر خطوة هامة لتسهيل وتيسير الأمر على المواطنين، فضلا عن تقديم الخدمات بأعلى كفاءة وأقل وقت.

خدمات السيارة المتنقلة

وتقدم السيارة العديد من الخدمات المتنوعة من خلال المركز التكنولوجي المتنقل، منها خدمات البناء، وشهادة صلاحية الموقع، وطلب إنشاء مبنى، فضلا عن طلبات التعلية، والمباني وإزالة مباني آيلة للسقوط، وطلبات الهدم، وخدمات الإشغالات، كما تقدم السيارة خدمات أخرى منها توصيل المرافق والإعلانات والاستعلام وطلبات التصالح والسداد، وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الوحدات المحلية بهدف الوصول إلى جميع المواطنين وبالأخص كبار السن والسيدات بمحافظة الأقصر.