برلماني: 8 قوانين تجرم الاستهزاء والتنمر بذوي القدرات الخاصة

احتفلت المدرسة الفكرية بمدينة الشيخ زويد باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، وذلك بمدرسة الحمايدة القديمة بوسط المدينة، وهو الاحتفال الذي تحييه كل عام في نفس الموعد.

حضر اللقاء رؤساء الأقسام وعدد من الموجهين والمسؤولين بمديرية التربية والتعليم، وعدد من نواب ووجهاء مدينة الشيخ زويد، بما فيهم فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وعايدة سواركة عضو مجلس النواب.

وقال سامي سعد مدير المدرسة الفكرية في الشيخ زويد، إن الاحتفال يأتي في كل عام بنفس الموعد لإدخال الفرحة والسرور على تلاميذ المدرسة، لافتا إلى أن المدرسة ينقصها الكثير من الاحتياجات الضرورية، متنميا أن تقوم الوزارة بإدخالها ضمن المدارس التى تحتاج إلى توسعة وأعادة تأهيل، وهو نوع من الاهتمام بذوى القدرات الخاصة.

عزة كمال: الدولة تهتم بذوي القدرات الخاصة

وقالت الدكتورة عزة كمال، مديرة المدارس الفكرية على مستوى محافظة شمال سيناء، أن هناك اهتماما بالغا من القيادة السياسية والحكومة بذوي القدرات الخاصة، ويجب إدماجهم في المجتمع، ومعاملتهم معاملة حسنة.

تجريم الاستهزاء والتنمر بذوي القدرات الخاصة

وفى كلمته، قال فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ، إنه وافق هو وزملاؤه في البرلمان على 8 قوانين جديدة تجرم الاستهزاء أو التنمر بذوي الاحتياجات الخاصة بأشد العقوبات، مضيفا أنه سيتبنى فكرة ضرورة أن يكون هناك مدرسة على أعلى مستوى لذوي القدرات الخاصة بمدينة الشيخ زويد.