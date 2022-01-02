أول صعيدية تشارك في «سيشن» لسيارة: أحلى إنجاز في حياتي بعد ما بقيت دكتورة

قررت فتاة بمحافظة الأقصر، عمرها 27 عامًا، إجراء جلسة تصوير لسيارة جديدة اشترتها، لتكون بذلك أول فتاة صعيدية، بل مصرية، تنفذ جلسة تصوير لسيارة، لتؤكد أن الصعيد تغير كثيرا في أفكاره وقناعاته عن الفتاة مقارنة بالسنوات الماضية، إذ حُصرت الفتاة في وظائف معينة وأفكار محددة لا يمكن الخروج عنها نهائيًا.

إسراء.. أول فتاة تنفذ «سيشن» سيارة

إسراء أحمد آدم، تعمل طبيبة أسنان، بعد تخرجها عام 2019 في جامعة جنوب الوادي، إذ قررت وقتها بدء عملها الخاص لحين صدور قرار التكليف، فتحدت نفسها وعملت ليلًا ونهارًا لمدة قاربت على 15 ساعة يوميا حتى تحقق رغبتها وحلمها في شراء سيارة.

صاحبة «سيشن» السيارة طبيبة أسنان

واستهلت طبيبة الأسنان في بث مباشر حديثها لـ«الوطن»، قائلة: «طموحي كان إني أكون طبيبة، واجتهدت، وبالفعل حققت ده، رغم إحساسي بالتوهان في بداية التخرج، وبعدها قررت أجيب عربية بأي شكل، وجبتها وده أحلى تاني إنجاز في حياتي»، مؤكدة أن كثيرين تعجبوا من تنفيذ جلسة تصوير لسيارة لأول مرة في الصعيد، لكنها لم تهتم ونفذت ذلك، بحسب تعبيرها.

">

رسالة «واتس آب»

ويوضح عبدالرحمن سعيد، المصور الفوتوغرافي، أنه تلقى رسالة عبر رقم «واتس آب» الخاص بالعمل، تطلب منه الطبيبة تنفيذ «سيشن» لسيارة جديدة خاصة بها، وسط حالة من الاندهاش أصابته في البداية، لكنه قرر تنفيذ الجلسة لكونها فكرة متميزة ولم تُنفذ من قبل، خاصة أن الفتاة تسعى للاحتفال بالسيارة الجديدة بشكل متميز ومختلف.

وأشار «سعيد» إلى تنفيذه جلسات تصوير متنوعة من قبل، شهدت ارتداء ملابس فرعونية، وأخرى بالزي الفلاحي داخل عدد من المناطق المميزة بالأقصر.